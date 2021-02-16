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  3. Внимание! Синоптики предупредили о непогоде жителей Костанайской области

Внимание! Синоптики предупредили о непогоде жителей Костанайской области

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РГП «Казгидромет» объявило штормовое предупреждение. 

В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, днем на юге низовая метель.

В Костанае ожидается ночью -21 градус, днём -19.

Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.

Ветер северо-восточный 2 метра в секунду.

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COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

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