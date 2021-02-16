Внимание! Синоптики предупредили о непогоде жителей Костанайской области

РГП «Казгидромет» объявило штормовое предупреждение.
В Костанайской области местами ожидаются туман, гололед, днем на юге низовая метель.
В Костанае ожидается ночью -21 градус, днём -19.
Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба.
Ветер северо-восточный 2 метра в секунду.
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COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области