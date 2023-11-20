Внимание, солнечная атака: началась пятидневная магнитная буря

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Астрофизики сообщили о высоком уровне активности Солнца и, соответственно, начале магнитной бури, которая может затянуться на несколько дней, передает Zakon.kz.
По данным специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) РАН, утром 20 ноября начало магнитной бури.
Ее мощность будет соответствовать категории G1, то есть она будет слабой.
Геомагнитные штормы ожидаются также с 22 по 25 ноября, а затем 5 и 10 декабря.
Метеозависимым людям необходимо сделать себе щадящий график с достаточным количеством сна, отказаться от занятий, требующих концентрации внимания или физических нагрузок, а также убрать из рациона кофе и алкоголь.
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