Внимание! Сообщение от службы 112 для костанайцев

Сообщение рассылает служба 112 для жителей Костанайской области.

На востоке, юге области ожидаются осадки (преимущественно снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром на севере области туман.

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Ветер северный, северо-западный 9-14, на востоке, юге области 15-20, ночью порывы 23 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7 мороза, днем 2 мороза- 3 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северный, северо-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 4-6, днем 0-2 мороза.

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