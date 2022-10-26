USD 472.93
EUR 466.31
RUB 7.8
kk ru en
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Внимание! Сообщение от службы 112 для костанайцев

Внимание! Сообщение от службы 112 для костанайцев

Фото МЧС РК

Сообщение рассылает служба 112 для жителей Костанайской области. 

На востоке, юге области ожидаются осадки (преимущественно снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром на севере области туман.

Читайте также: Антициклон идёт. Прогноз на три дня

Ветер северный, северо-западный 9-14, на востоке, юге области 15-20, ночью порывы 23 м/с.

Температура воздуха ночью 2-7 мороза, днем 2 мороза- 3 тепла.

В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков.

Ветер северный, северо-западный 9-14 м/с.

Температура воздуха ночью 4-6, днем 0-2 мороза.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.
Tags:

Код этого блока:


Предыдущая новость

Казахстанцы рассылают сообщение о бананах с паразитами
Следующая новость

На трассе Костанай-Карабутак автовоз слетел в кювет