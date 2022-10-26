Внимание! Сообщение от службы 112 для костанайцев

Фото МЧС РК
Сообщение рассылает служба 112 для жителей Костанайской области.
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На востоке, юге области ожидаются осадки (преимущественно снег), гололед, низовая метель. Ночью и утром на севере области туман.
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Ветер северный, северо-западный 9-14, на востоке, юге области 15-20, ночью порывы 23 м/с.
Температура воздуха ночью 2-7 мороза, днем 2 мороза- 3 тепла.
В Костанае ожидается переменная облачность, без осадков.
Ветер северный, северо-западный 9-14 м/с.
Температура воздуха ночью 4-6, днем 0-2 мороза.
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