Внимание! Спасатели предупреждают об ухудшении погоды в Костанайской области

По данным филиала РГП «Казгидромет» днем 5 марта в Костанайской области ожидаются осадки (преимущественно дождь), повышение температуры воздуха до 0-5 тепла.

6 марта в Костанайской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

В этой связи, Департамент по чрезвычайным ситуациям по Костанайской области призывает соблюдать меры безопасности при гололеде:

когда на улице скользко, в первую очередь необходимо позаботиться о подходящей обуви. Носите только удобную, нескользящую обувь, с устойчивым каблуком (не выше 3-4 см), широкой носовой частью, толстой подошвой с четким рельефом;

помните, что шансы получить травму при быстрой ходьбе резко возрастают, поэтому возьмите за правило выходить из дома раньше, чтобы идти медленно, не спеша. Старайтесь идти, немного наклонившись вперед. Не держите руки в карманах и не обвешивайтесь сумками — рукам нужна свобода движений, чтобы при необходимости вы смогли быстро восстановить равновесие;

откажитесь от сумок на длинных ручках, свисающих через плечо. Носите сумки в обеих руках, равномерно распределяя тяжесть на правую и левую руки;

пожилым людям в гололед не следует выходить из дому без палочки или трости с острым наконечником (можно взять обычную лыжную палку);

если вы носите длинное пальто или шубу, обязательно приподнимайте полы одежды, когда выходите из транспорта или спускаетесь по лестнице.

От падения никто не застрахован, а потому надо научиться падать. В момент падения за считанные секунды постарайтесь максимально напрячь мышцы, чтобы они амортизировали удар, «сгруппироваться», сжаться в комок: подберите руки, втяните голову в плечи. Хорошо, если удастся приземлиться не на спину, а на бок: тогда, возможно, отделаетесь легким ушибом. Полезный совет — ходите по гололеду на чуть согнутых в коленях ногах.

Если все-таки упали, получили травму, обращайтесь в травмпункт.

Профилактика ДТП в условиях гололеда

Если вы выехали на гололед, помните основные правила для обеспечения безопасного движения в этих условиях:

Перед началом движения, поворотом, разворотом, перестроением или остановкой не забывайте подавать соответствующие сигналы; Сложная обстановка на дороге повышает риск хаотичного перестроения из одной полосы движения в другую, а также необдуманного поспешного обгона; Наиболее актуальной мерой предосторожности в сложившихся условиях является соблюдение безопасной дистанции, дающей возможность беспрепятственной остановки и торможения. Для того, чтобы предупредить о предстоящем торможении водителя сзади движущегося автомобиля, можно несколько раз коснуться педали тормоза, привлекая внимание мигающим стоп-сигналом. Не прибегайте к экстренному торможению, если это не связано с необходимостью предотвращения ДТП; Больше половины дорожно-транспортных происшествий, как правило, связаны с наездами на пешеходов. Поэтому следует помнить о том, что водитель должен уступать дорогу пересекающим проезжую часть людям, а пешеходы, в свою очередь, обязаны переходить максимально осторожно в специально установленных для этого местах. При планировании выезда, не забывайте о минимальном наборе вещей и оборудовании, которые должны находиться в автомобиле (дополнительные теплые вещи, лопата, фонарик и т.д.)

С передачей по средствам массовой информации, СМС, приложения «Darmen» штормового предупреждения касательно усиления ветра необходимо отказаться от дальних поездок, требующих выезда за пределы населенного пункта.

Если все-таки непогода застигла Вас в пути в первую очередь помните:

найдите укрытие и старайтесь не покидать его, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;

если вы в автомобиле, разверните машину капотом на ветер;

периодически выходите из автомобиля и разгребайте снег;

следите, чтобы выхлопная труба не забивалась снегом;

периодически прогревайте автомобиль, экономя топливо;

при наличии нескольких автомобилей лучше всего использовать один автомобиль в качестве укрытия.

Соблюдение необходимых мер безопасности при гололеде сохранит Вам жизнь и здоровье!

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