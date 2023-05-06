Внимание! Список и схемы перекрытия улиц 9 мая в Костанае

Во время движения автоколонны «Жеңіс Сарбаздары – Солдаты Победы» 9 мая с 8.00 часов будут перекрыты некоторые улицы города Костанай: ул. Пушкина (в границах улиц Дулатова-Баймагамбетова); ул. Баймагамбетова (в границах улиц Тәуелсіздік – Шевченко); ул. Победы (в границах улиц Дулатова – Бородина).

Примечание: улицы Пушкина и Баймагамбетова будут открыты после проезда автоколонны, улица Победы будет открыта для движения автотранспорта по мере уменьшения пешеходов в районе Парка Победы.

9 мая с 9.00 до 11.30 часов в городе Костанай пройдет традиционный легкоатлетический полумарафон «Память». В этой связи будут перекрыты улицы Победы (в границах ул. Дулатова-Бородина), ул. Бородина (в границах ул. Победы- пр. Назарбаева), пр. Назарбаева (в границах ул. Бородина до объездной дороги в сторону Аэропорта), ул. Станционная (в границах объездной дороги в сторону Аэропорта и ул. К. Доненбаевой), ул. К.Доненбаева (в границах ул. Станционная-пр. Назарбаева), и объездная дорога в сторону Аэропорта. Примечание: перекрыта будет одна полоса движения (встречная полоса будет доступна для передвижения автотранспорта).

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.