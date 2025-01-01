Информацию распространила служба «112».
1 января с 10.50 в связи c ухудшением погодных условий — метель, закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автомобильных дорог областного значения Костанайской области:
1. «Пресногорьковка – Белоглинка — Воскресеновка» (63-106 км);
2. «Узунколь — Сарыколь» (0-79 км).
1 января с 11.00 в связи c ухудшением погодных условий — метель, закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автомобильных дорог областного значения Костанайской области:
1. «Карасу-Большая Чураковка» (15-100 км);
2. «Койбагор-Карасу-Севастополь» (0-124 км);
3. «Костанай-Введенка» (8-74 км);
4. «Красная-Пресня — Звериноголовское» (0-56 км).
5. «Сарыколь – Большие Дубравы» (0-56 км);
1 января с 13.00 в связи c ухудшением погодных условий — ограниченная видимость, низовая метель, порывистый ветер, закрыто движение на участках автодорог Республиканского значения для всех видов транспорта:
1. Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (108-232 км, от с. Аулиеколь – гр. Акмолинской области).
1 января с 12-00 в связи c ухудшением погодных условий — метель, закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автомобильных дорог областного значения Костанайской области:
1. «Рудный – Качар — Федоровка» (0-82,7 км).