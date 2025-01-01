Информацию распространила служба «112».

1 января с 10.50 в связи c ухудшением погодных условий — метель, закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автомобильных дорог областного значения Костанайской области:

1. «Пресногорьковка – Белоглинка — Воскресеновка» (63-106 км);

2. «Узунколь — Сарыколь» (0-79 км).

1 января с 11.00 в связи c ухудшением погодных условий — метель, закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автомобильных дорог областного значения Костанайской области:

1. «Карасу-Большая Чураковка» (15-100 км);

2. «Койбагор-Карасу-Севастополь» (0-124 км);

3. «Костанай-Введенка» (8-74 км);

4. «Красная-Пресня — Звериноголовское» (0-56 км).

5. «Сарыколь – Большие Дубравы» (0-56 км);

1 января с 13.00 в связи c ухудшением погодных условий — ограниченная видимость, низовая метель, порывистый ветер, закрыто движение на участках автодорог Республиканского значения для всех видов транспорта:

1. Р-36 «Костанай-Аулиеколь-Сурган» (108-232 км, от с. Аулиеколь – гр. Акмолинской области).

1 января с 12-00 в связи c ухудшением погодных условий — метель, закрыто движение для всех видов автотранспорта на участках автомобильных дорог областного значения Костанайской области:

1. «Рудный – Качар — Федоровка» (0-82,7 км).

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