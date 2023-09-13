Внимание! В 2024 году в ЕНТ внесут изменения

В 2024 году в ЕНТ внесут изменения, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек, передает informburo.kz

По его словам, важным шагом в обеспечении доступности высшего образования будет усовершенствование заданий ЕНТ. Будет введёт стандартизированный формат с использованием психометрических подходов к формированию и анализу результатов. На ЕНТ-2024 изменится количество вопросов, появится новый тип заданий по профильным предметам и сократится время тестирования.

Количество предметов на ЕНТ остаётся прежним – три обязательных и два на выбор. Количество заданий по обязательным предметам «Грамотность чтения» и «Математическая грамотность» сократится на пять вопросов. Увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40: добавят по пять заданий на соответствие выбора из списка. Таким образом, общее количество заданий на ЕНТ-2024 останется без изменений – 120:

20 заданий по «Истории Казахстана»;

10 заданий по «Грамотности чтения»,

10 заданий по «Математической грамотности»;

по 40 заданий по двум профильным предметам.

Максимальное количество баллов также остаётся неизменным – 140. Однако время тестирования сократится. Теперь на сдачу ЕНТ учащимся вместо четырёх часов предоставят 3 часа 30 минут (210 минут). Для детей с особыми образовательными потребностями сохранится дополнительное время в 40 минут.

️Ещё одним новшеством в этом году станет обязательная сдача предмета «Математическая грамотность» для абитуриентов, которые выбрали творческие направления, наряду с предметами «История Казахстана» и «Грамотность чтения».

«Хотелось бы подчеркнуть, что тестовые задания по «Математической грамотности» направлены на проверку способности применения полученных знаний, умений и навыков по математической логике в жизненных ситуациях, поэтому данный предмет является обязательным для всех тестируемых», – отметил министр.

Также внесли изменения по комбинациям профильных предметов: поступающие по группам образовательных программ «B059 – Коммуникации и коммуникационные технологии», «B055 – Математика и статистика», «B063 – Электротехника и автоматизация» будут сдавать математику и информатику.

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