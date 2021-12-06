Внимание! В Костанае пропал ребёнок

Информацию о розыске распространили волонтёры поисково-спасательного отряда «Дос».

13-летний мальчик пропал сегодня. В полдень он ушёл с адреса улица Белинского, 5 и пропал.

Приметы: худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, короткая стрижка.

Был одет: куртка синего цвета, шапка чёрная,чёрные сапоги, тёмно-синий рюкзак.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.