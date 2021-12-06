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Внимание! В Костанае пропал ребёнок

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Информацию о розыске распространили волонтёры поисково-спасательного отряда «Дос». 

13-летний мальчик пропал сегодня. В полдень он ушёл с адреса улица Белинского, 5 и пропал.

Приметы: худощавого телосложения, рост 160 сантиметров, короткая стрижка.

Был одет: куртка синего цвета, шапка чёрная,чёрные сапоги, тёмно-синий рюкзак.

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