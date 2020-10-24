USD 427.91
EUR 506.9
RUB 5.6
  1. Home
  2. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
  3. Внимание! В Костанае в течениe двух дней возможны перебои с…

Внимание! В Костанае в течениe двух дней возможны перебои с горячей водой

фото ptzgovorit.ru

Из-за переврезки внутренних трубопроводов в Костанае в течении двух дней возможны перебои с горячей водой. Информацию об этом распространила пресс-служба ГКП «КТЭК».

«Уважаемые потребители, в связи с переврезкой внутренних трубопроводов после проведенных капитальных ремонтов теплосетей от Котельной-3,  25 и 26 октября возможно ограничение подачи горячего водоснабжения в районе КЖБИ, 5,6,7,8,9 микрорайонах. ГКП «КТЭК» приносит извинения за временные неудобства»,- сообщили в ведомстве.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

107262 - зарегистрированно

101877 - выздоровевших

1671 - летальных случаев

3463 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Строительство дороги может повлиять на популяцию сайгаков в Костанайской области
Следующая новость

Десять правил ношения масок – Минздрав рекомендует