Внимание! В Костанае в течениe двух дней возможны перебои с горячей водой

Из-за переврезки внутренних трубопроводов в Костанае в течении двух дней возможны перебои с горячей водой. Информацию об этом распространила пресс-служба ГКП «КТЭК».

«Уважаемые потребители, в связи с переврезкой внутренних трубопроводов после проведенных капитальных ремонтов теплосетей от Котельной-3, 25 и 26 октября возможно ограничение подачи горячего водоснабжения в районе КЖБИ, 5,6,7,8,9 микрорайонах. ГКП «КТЭК» приносит извинения за временные неудобства»,- сообщили в ведомстве.

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