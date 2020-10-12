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Внимание! В Костанае в течении двух дней возможны перебои с горячей водой

Из-за переврезки внутренних трубопроводов во всем Костанае в течении двух дней возможны перебои с горячей водой. Информацию об этом распространила пресс-служба ГКП «КТЭК».

«Уважаемые потребители, в связи с переврезкой внутренних трубопроводов после проведенных капитальных ремонтов теплосетей от Котельной-3, сообщаем о возможном ограничении подачи горячего водоснабжения в районе КЖБИ и микрорайонах города с 00:00 часов 13 октября до 00:00 часов 15 октября. ГКП «КТЭК» приносит извинения за временные неудобства»,- сообщили в ведомстве.

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