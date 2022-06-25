Внимание! В Костанайской области стартует прием документов для поступления в колледжи

Сегодня в области фунцкионируют 34 колледжа. Обучение проводится по более чем 80 специальностям.

На предстоящий учебный год в колледжи намерены принять более 6 тысяч студентов на бюджетной основе.

Новшество этого года — целевой госзаказ по заявкам предприятий с обязательным трудоустройством выпускника.

((СИНХРОН ХР 00:00:28

СИНХРОНИРУЕМЫЙ: 188

ТИТР: АЙНУР КАШЕНОВА — РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АКИМАТА КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ

KOMMEHTAРИЙ: (IN 0:01:44 OUT 0:02:12)

Прием заявлений лиц на обучение в организации ТиПО, так как это гос.услуга, будет осуществляется через веб-портал электронного правительства Егов.кз, и непосредственно абитуриент может прийти в колледж, и подать документы через ИС Азамат. Во всех колледжах сегодня есть углоки самообслуживания, мы окажем всю необходимую помощь абитуриентам. ))

((ЗА КАДРОМ))

Также отменены вступительные экзамены в колледжи за исключением педагогических, медицинских специальностей и специальностей, требующих специальной творческой подготовки. Поступающие на рабочие профессии будут проходить собеседование. Каждый абитуриент сможет выбрать до 4 специальностей и до 4 колледжей, куда планирует поступать. Прием документов начнется завтра и продлится до 25 августа.

((СИНХРОН ХР 00:00:26

KOMMEHTAРИЙ: (IN 0:03:39 OUT 0:04:05)

Такое обращение к родителям, к абитуриентам, в первые дни не создавать ажиотаж. Конкурс будет проводиться по среднему баллу аттестата. Не зависит от того, придете вы в первые дни или в течении июля, от этого не зависит. Если у вас хороший аттестат вы потсупите в колледж, который хотите. Не обязательно делать это в первые дни приема. ))

((ЗА КАДРОМ))

Документы для поступления предъявляются совершеннолетними лично, а несовершеннолетними — в присутствии законного представителя. Это заявление о приеме документов, аттестат, 4 фотографии размером 3х4, медсправка формы № 075-У, и удостоверение личности. Приемная комиссия будет работать с понедельника по субботу, с 9:00 до 18:00.

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