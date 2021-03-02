Внимание! В Костанайской области включат сирены

Уважаемые жители Костанайской области!
Департамент по ЧС проводит проверку областной системы оповещения населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Ежемесячно каждый первый вторник месяца будут отрабатываться вопросы предупреждения населения о ЧС с применением технических устройств, задействованных в передаче сигнала «Внимание всем!».
2 марта в 11.00 местного времени в области сработают сирены, расположенные на крышах жилых домов и учреждений. Их звук будет означать команду «Внимание всем!». В это время от жителей области потребуется включить любые доступные средства приёма радио или телесигнала и прослушать сообщение.
Просим граждан соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий.
COVID-2019 в Казахстане
107262 - зарегистрированно
101877 - выздоровевших
1671 - летальных случаев
3463 - в Костанайской области