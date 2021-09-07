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Внимание! Включат сирены в Костанайской области

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Уважаемые жители Костанайской области!

Департамент по ЧС проводит проверку областной системы оповещения населения на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Ежемесячно будут отрабатываться вопросы предупреждения населения о ЧС с применением технических устройств, задействованных в передаче сигнала «Внимание всем!».

7 сентября в 11.00 местного времени в области сработают сирены, расположенные на крышах жилых домов и учреждений. Их звук будет означать команду «Внимание всем!». В это время от жителей области потребуется включить любые доступные средства приёма радио или телесигнала и прослушать сообщение.

Просим граждан соблюдать спокойствие и не предпринимать никаких действий.

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