Внимание, водители! Передвижные комплексы для видеофиксации заработали в Костанае и Рудном

На территории городов Костанай и Рудный в тестовом режиме будут осуществлять работу специализированные передвижные системы панорамной видеофиксации нарушений правил дорожного движения «Ekin Patrol G2».

4 автомашины патрульной полиции УП Костаная и 2 — УП Рудного будут работать до 15 января.

Данные автокомплексы приобретены в рамках реализации Департаментом полиции области государственной программы «Цифровой Казахстан» и исполнения проектов Дорожной карты цифровизации Костанайской области на 2021 год.

Мобильные комплексы предназначены для фиксации проезжающего транспорта на контролируемом участке дороги, распознавания государственных номерных знаков, фиксации скоростного режима. Распознанные государственные номерные знаки автоматически будут проверятся по базе данных на предмет розыска или нахождения в электронном списке должников по административным штрафам за ранее совершенные правонарушения.

В случае нарушения правил дорожного движения, информация автоматически будет передаваться в центр обработки нарушений отдела административной практики ДП Костанайской области и далее в Процессинговый центр ЕРАП Генеральной прокуратуры РК, что в свою очередь позволит исключить коррупционные риски.

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