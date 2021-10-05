Внимание! Жителей Костанайской области просят следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс

Костанайский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» просит всех участников дорожного движения при сложных погодных условиях быть особенно внимательными и осторожными.

С началом зимнего периода основными причинами дорожно-транспортных происшествий становятся: не соблюдение водителями скоростного режима, дистанции и бокового интервала между транспортными средствами.

Движение на автомобиле в сложных погодных условиях требует от водителей максимальной концентрации внимания на дороге, а также соответствующей подготовки автомобиля к дорожным и метеорологическим условиям в зимний период со своевременной заменой шин.

Кроме того, жителям региона рекомендуют следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.