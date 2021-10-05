Внимание! Жителей Костанайской области просят следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс

qostanay.tv
Костанайский областной филиал АО «НК «КазАвтоЖол» просит всех участников дорожного движения при сложных погодных условиях быть особенно внимательными и осторожными.
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С началом зимнего периода основными причинами дорожно-транспортных происшествий становятся: не соблюдение водителями скоростного режима, дистанции и бокового интервала между транспортными средствами.
Движение на автомобиле в сложных погодных условиях требует от водителей максимальной концентрации внимания на дороге, а также соответствующей подготовки автомобиля к дорожным и метеорологическим условиям в зимний период со своевременной заменой шин.
Кроме того, жителям региона рекомендуют следить за сообщениями о погоде и состоянии трасс.
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