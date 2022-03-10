Внимание! Жителям Костанайской области напоминают об уплате налога

Это можно сделать онлайн, используя различные мобильные приложения, где есть функция самостоятельного расчёта суммы налога.

Согласно изменениям в Налоговом кодексе, срок уплаты налога на транспортные средства для физических лиц был перенесён на 1 апреля следующего за отчетным налоговым периодом. То есть, за 2021 год оплата должна пройти не позднее 1 апреля этого года.

«Хотелось бы напомнить, что налог исчисляется самостоятельно и по месту жительства, не по месту регистрации авто, а по месту жительства владельца. Исчислить можно самостоятельно через приложения, есть сервисы калькуляторы, но нужно знать объем двигателя», — сообщил руководитель управления департамента госдоходов Шынар Муканова.

Оплату налога можно произвести через мобильное приложение e-salyq Azamat, портал Egov, в отделениях Казпочты, а также через мобильные приложения банков второго уровня. При этом есть и новшества. Они касаются грузовых автомобилей категории В. Теперь малогабаритные фургоны облагаются налогом на транспорт в зависимости от грузоподъемности, а не от объема двигателя, как это было установлено ранее. Но, за исключением пикапов.

«То есть не по объему двигателя, а от грузоподъема. К примеру, если ранее за фургон «Газель» с объемом двигателя 2, 6м. хозяину авто приходилось оплачивать налог в размере 9 МРП (26 253 тенге), то теперь, т.к. грузоподъемность у автомобиля 1,5 тонны, налог составит всего 5 месячных расчетных показателей или 14 585 тенге, в два раза меньше», — объяснила Шынар Муканова.

Сегодня, по официальным данным, в Костанайской области числится больше 135 тыс. автовладельцев, в их распоряжении находится 180 тыс. авто. При этом 5 тыс. костанайцев считаются недобросовестными налогоплательщиками, которые задолжали в бюджет 93 млн тенге.

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