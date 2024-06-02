Внимание, родители! Чем интернет может быть опасным для детей

Впереди три месяца летних каникул – самое время разобраться в опасностях, которые интернет несет для детей. Что рекомендует полиция родителям, расскажет корреспондент сайта Polisia.kz.

В силу своей личностной незрелости несовершеннолетние могут оказаться под неблагоприятным воздействием киберпространства. Посещая различные сайты, вступая в группы и сообщества, подросток может виртуально контактировать с незнакомыми людьми. Легко поддавшись убеждению, ребенок может запросто рассказать своему “новому другу”: номер банковской карты, номер телефона, пароли от личных кабинетов и аккаунтов, адрес проживания.

Более того, виртуальное общение с недоброжелателем может перерасти в реальное общение в жизни. Или же в поисках заработка несовершеннолетний может наткнуться на объявления, под видом которых набирают закладчиков-курьеров.

Полиция рекомендует родителям соблюдать основные правила, которые помогут оградить детей от риска:

Обращайте внимание на поведение и новые интересы ребенка;

Обращайте внимание, если ребенок выполняет задания, полученные в интернете;

Необходимо ограничить доступ детей к ресурсам, содержание которых может оказать негативное влияние на несовершеннолетних;

Приучите детей не размещать личную информацию;

Интересуйтесь на какие группы и сообщества в соцсетях подписан ваш ребенок;

Объясните ребенку, что общение с незнакомцем может быть опасным;

В случае обнаружения потенциальной угрозы немедленно сообщите в полицию.

Берегите себя и своих детей, – обратились в МВД к родителям.

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