Внимание, родители! Чем интернет может быть опасным для детей

Фото ALAU.KZ/Натальи Луговской
Впереди три месяца летних каникул – самое время разобраться в опасностях, которые интернет несет для детей. Что рекомендует полиция родителям, расскажет корреспондент сайта Polisia.kz.
В силу своей личностной незрелости несовершеннолетние могут оказаться под неблагоприятным воздействием киберпространства. Посещая различные сайты, вступая в группы и сообщества, подросток может виртуально контактировать с незнакомыми людьми. Легко поддавшись убеждению, ребенок может запросто рассказать своему “новому другу”: номер банковской карты, номер телефона, пароли от личных кабинетов и аккаунтов, адрес проживания.
Более того, виртуальное общение с недоброжелателем может перерасти в реальное общение в жизни. Или же в поисках заработка несовершеннолетний может наткнуться на объявления, под видом которых набирают закладчиков-курьеров.
Полиция рекомендует родителям соблюдать основные правила, которые помогут оградить детей от риска:
- Обращайте внимание на поведение и новые интересы ребенка;
- Обращайте внимание, если ребенок выполняет задания, полученные в интернете;
- Необходимо ограничить доступ детей к ресурсам, содержание которых может оказать негативное влияние на несовершеннолетних;
- Приучите детей не размещать личную информацию;
- Интересуйтесь на какие группы и сообщества в соцсетях подписан ваш ребенок;
- Объясните ребенку, что общение с незнакомцем может быть опасным;
- В случае обнаружения потенциальной угрозы немедленно сообщите в полицию.
- Берегите себя и своих детей, – обратились в МВД к родителям.