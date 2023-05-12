Вниманию родителей школьников Костанайской области!

Сообщение распространила пресс-служба управления образования Костанайской области.

С 15 по 19 мая планируется проведение учений по безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях в школах области.

Учениями планируется охватить государственные и частные школы с числом сотрудников и учащихся более 100 человек в рамках выполнения поручения Премьер-Министра РК Смаилова А.А. по обеспечению безопасности организаций образования.

«В рамках учений будет проработан алгоритм действий сотрудников, школьников и воспитанников при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного характера и угрозы совершения акта терроризма. В учениях могут быть задействованы сотрудники ЧС, Департамента полиции, специальных служб. Просим родителей сохранять спокойствие при проведении учений», — говорится в сообщении.

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