Вниманию водителей: на платных трассах заработала автофиксация скорости

С 29 октября 2025 года на платных участках республиканских автодорог национальная компания «ҚазАвтоЖол» начала напрямую передавать сведения о превышении скорости, зафиксированные арками автоматического контроля, в Процессинговый центр Единого реестра административных производств (ПЦ ЕРАП). Это усиливает прозрачность, объективность и неотвратимость ответственности за нарушения ПДД.

Где ведётся фиксация

Автодорога «Кокшетау – Петропавловск»:

  • км 354 — арка контроля «Драгомировка»
  • км 443,8 — арка контроля «Астраханка»
  • км 473,126 — арка контроля «Бесколь»

Автодорога «Алматы – Хоргос»:

  • км 38,243 — арка контроля «Балтабай»
  • км 204,648 — арка контроля «Уйгур»
  • км 205,480 — арка контроля «Панфилов»

Как работает система

  • Комплексы фиксируют фактическую скорость и автоматически сравнивают её с установленным лимитом.
  • Сформированные материалы о нарушениях направляются в ПЦ ЕРАП для дальнейшего административного производства.

Что важно водителям

  • Строго соблюдайте скоростной режим, особенно при проезде платных участков и зон автоматического контроля.
  • Внедрение системы направлено на повышение безопасности, снижение аварийности и формирование справедливого механизма контроля на республиканских трассах.


