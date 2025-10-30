С 29 октября 2025 года на платных участках республиканских автодорог национальная компания «ҚазАвтоЖол» начала напрямую передавать сведения о превышении скорости, зафиксированные арками автоматического контроля, в Процессинговый центр Единого реестра административных производств (ПЦ ЕРАП). Это усиливает прозрачность, объективность и неотвратимость ответственности за нарушения ПДД.

Где ведётся фиксация

Автодорога «Кокшетау – Петропавловск»:

км 354 — арка контроля «Драгомировка»

— арка контроля «Драгомировка» км 443,8 — арка контроля «Астраханка»

— арка контроля «Астраханка» км 473,126 — арка контроля «Бесколь»

Автодорога «Алматы – Хоргос»:

км 38,243 — арка контроля «Балтабай»

— арка контроля «Балтабай» км 204,648 — арка контроля «Уйгур»

— арка контроля «Уйгур» км 205,480 — арка контроля «Панфилов»

Как работает система

Комплексы фиксируют фактическую скорость и автоматически сравнивают её с установленным лимитом .

и автоматически сравнивают её с установленным . Сформированные материалы о нарушениях направляются в ПЦ ЕРАП для дальнейшего административного производства.

Что важно водителям

Строго соблюдайте скоростной режим , особенно при проезде платных участков и зон автоматического контроля .

, особенно при проезде и . Внедрение системы направлено на повышение безопасности, снижение аварийности и формирование справедливого механизма контроля на республиканских трассах.

