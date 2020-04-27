Вновь подавать заявку не нужно — Аида Хусаинова о мерах государственной поддержки

Правительство выплатит помощь гражданам, потерявшим доходы, в размере 42500 тенге и за второй месяц.

Заместитель руководителя Управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области Аида Хусаинова считает, что данная мера — большая поддержка со стороны государства.

«В заявлении главы государства сегодня было сказано о принимаемых государством мерах по сохранению доходов населению. С 26 марта текущего года в Республике начался прием заявлений на осуществления социальной выплаты в размере одной минимальной заработной платы, лицам, лишившихся доходов в связи с введением ЧП, также лицам самозанятым и работающим неофициально. На сегодняшний день уже 146482 в области получили выплату на сумму 6,2 млрд тенге. Также было сказано, что гражданам будет выплачена помощь в размере 42500 тенге и за второй месяц. При этом вновь подавать заявку не нужно, выплаты будут осуществлены на основании представленных ранее документов. Данная мера — очень большая поддержка со стороны государства, особенно субъектам малого и среднего предпринимательства»,- говорит Аида Хусаинова.

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