Внук обратился в суд с иском о выселении из дома бабушки.

Судебной коллегией по гражданским делам Актюбинского областного суда рассмотрено гражданское дело по иску внука о выселении из жилого дома своей бабушки. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Престарелые супруги тридцать лет назад построили общий жилой дом, вырастили в нем детей, внуков. По уговору дочери пенсионеры подарили свои доли в общем доме внуку. Несмотря на отчуждение имущества пенсионеры продолжают проживать в спорном жилом доме, оплачивать коммунальные услуги, налоги.

На почве возникших семейных конфликтов внук обратился в суд с иском о выселении из дома бабушки, а также родного дяди со всеми совместно проживающими членами семьи. Свои требования мотивировал тем, что является законным и единственным собственником жилого дома, ответчики добровольно не освобождают дом и не позволяют ему по своему усмотрению распоряжаться домом.

Решением суда бабушка и дядя выселены из жилого дома.

Судом апелляционной инстанции решение суда изменено. В выселении бабушки отказано.

Коллегией принято во внимание, что спорный жилой дом ранее принадлежал престарелой ответчице. В 2015 году в результате совершения договора дарения она лишилась принадлежащего ей единственного жилья. В настоящее время пенсионерка имеет тяжелую степень нарушения слуха, страдает хроническими заболеваниями, состоит на диспансерном учете, наблюдается у кардиолога и других специалистов.

В силу закона не допускаются действия граждан, направленные на причинение вреда другому лицу, злоупотребление правом в иных формах, а также на осуществление права в противоречии с его назначением.

Коллегия, учитывая преклонный возраст бабушки, родственные отношения между ней и истцом, длительное проживание ответчика в доме, с учетом критериев разумности и справедливости, приняла решение об отказе в выселении бабушки из спорного жилого дома.

Постановление апелляционного суда вступило в законную силу

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