Внук скрыл смерть бабушки и три года получал её пенсию

В Акмолинской области к уголовной ответственности за хищение пенсионных денежных средств привлекли внука жительницы села Зеренда, которая умерла в 2021 году, сообщает Zakon.kz.

Об этом 9 июля 2024 года рассказали в областной прокуратуре.

«В ходе проведенного анализа по вопросу пенсионного обеспечения установлено, что в 2021 году пенсионерка П. Е. Н., 1937 г. р., скончалась в селе Зеренда. В свою очередь родной внук умершей, завладев ее пенсионной банковской карточкой, осознанно, из корыстных побуждений, в целях личного обогащения, скрыл факт смерти от уполномоченных органов и пользовался банковской картой скончавшейся и на систематической основе похищал пенсионные выплаты», — сообщила прокуратура Акмолинской области.

В общей сложности, по данным надзорного органа, злоумышленником было похищено более 4 млн тенге, тем самым он причинил государству ущерб в крупном размере.

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