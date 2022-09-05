Внутреннее богатство сгорело — жители Аманкарагая о трагедии

Уже на подъезде к Аманкарагаю очевидно — масштабы трагедии неизмеримы. Вдоль трассы теперь не стоят пушистые сосны, а земля и кустарники выжжены дотла. На въезде в поселок стоит административное здание Аманкарагайской нефтебазы.

Оно горело изнутри, однако к цистернам огонь не подобрался. Благодаря стараниям огнеборцев удалось избежать еще большей трагедии.

Это место знакомо всем, кто хотя бы раз проезжал по Аулиекольской трассе. Здесь торговали медом, вениками и грибами. Сейчас его не узнать, как впрочем и весь поселок в целом. Бушевавший пожар оставил после себя страшную картину. Масштабы трагедии трудно оценить, видя фотографии или короткие ролики в соцсетях. Часть поселка буквально стерта огнем, гектары леса уничтожены, в воздухе стоит невыносимый запах гари. Пожар в Аулиекольском районе оставил десятки людей без крыши над головой. И сейчас на месте домов сельчан лишь горы пепла и вот такие руины.

Василий Павлович Бердов в Аманкарагае прожил больше тридцати лет. В доме, от которого сейчас не осталось ровным счетом ничего, выросли четверо его детей. Мужчина говорит, что даже представить не мог, что на склоне лет он останется без дома и элементарных вещей. В момент эвакуации, кроме документов, взять ничего не успел. Сейчас живет у сына, как будет жить дальше — пока не знает.

«Внутреннее богатство все сгорело. С ног до головы — ничего нету. Уголь заготавливал, у меня еще уголь догорает. Дрова на зиму. Вроде думаешь жить же тебе. А тут тебе на вот. Живи», — говорит житель посёлка Аманкарагай Василий Бердов.

Не думал, что больше не зайдет на порог родительского дома и Сундет Нурпеисов. К слову, в этом году они его отремонтировали и провели воду. О том, что горит лес, они конечно знали, но не ожидали, что огонь придет к жилым домам. В момент, когда объявили эвакуацию, Сундет занимался домашними делами во дворе.

«Я надеялся, что вернусь домой. До конца верил, что все обойдется. А потом вечером уже приехал, смотрю крыша горит. Падает все. Уже смысла нет тушить», — делится житель посёлка Аманкарагай Сундет Нурпеисов.

Сейчас семья живет у знакомых, здесь же в Аманкарагае. Соседка Нурпеисовых, Елена Ходос говорит, что им, по сравнению с другими, повезло. В их доме сгорела крыша. Однако в уже переставшем гореть доме, пламя появлялось вновь. Огонь возник из под пола. Потушить его помогли пожарные.

«Я забрала только вещи, деньги, золото, документы и вот в чем я была в платье, до сих пор я в нем. Я думала сгорел дом, нет, слава Богу, можно сделать еще что-то. Это сколько денег надо, чтобы все это сделать», — рассказывает жительница посёлка Аманкарагай Елена Ходос.

Пока семья расчищает завалы и строит планы на будущее. До холодов они мечтают перекрыть крышу. С хозяевами к зиме готовятся и уцелевшие при пожаре животные.

«Вот петух поет теперь где-то у соседей. Сараев нет, куда ему деваться, бедный. Я собаку отпустила, а потом когда пришла уже, приехала дом целый, собаку привязала обратно. А гуманитарка ходила и насыпала даже корм кошачий, собачий. А коты убежали видать, а потом мой голос услышали и все пришли. Я же их так люблю. Куры даже спаслись мои, но собака их всех пожевала», — рассказывает жительница посёлка Аманкарагай Елена Ходос.

Елена Ходос говорит, самое главное — что удалось уцелеть самим. Все остальное — дело наживное.

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