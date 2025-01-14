За немедицинское употребление наркотических веществ и их аналогов в РК предусмотрено уголовное наказание. Но лишь в общественных местах. С 13 марта 2025 года приватность не спасает: вводится статья 440-1 КОАП, обещающая штраф или арест, даже если наркоман употреблял дома, пишет Zakon.kz.

В Казахстане меняется ответственность за употребление наркотиков. Разумеется, речь о немедицинском потреблении, поскольку в медицинских целях использование отдельных наркотических средств и психотропных веществ (согласно Списку) позволено, но назначение препаратов – в компетенции лечащих организаций и под строгим контролем.

Так вот, сейчас за немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в общественных местах положен штраф в размере до 80 МРП (в 2025 году – 314 850 тенге), либо исправительные, а также к общественные работы, либо арест на срок до 20 суток (часть 1 статьи 296 УК).

Как видим, важным условием является такой признак, как место правонарушения – оно должно относиться к категории общественных. Что это такое, определено в Правилах приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований, утвержденных приказом генерального прокурора РК № 89 от 19.09.2014.

Итак, к общественным местам – т. е. специально оборудованным местам общего пользования в черте или вне городов и населенных пунктов, предназначенным для использования населением, а также проведения массовых мероприятий, обслуживания и отдыха граждан – относятся (согласно пункту 27 Правил):

организации образования и отдыха;

организации здравоохранения;

пункты общественного питания;

кинотеатры, театры, цирки, концертные, смотровые и выставочные залы, спортивные арены и другие крытые сооружения, предназначенные для массового отдыха, в том числе ночные клубы и дискотеки;

музеи, библиотеки и лектории;

поезда местного и дальнего сообщения, суда воздушного, морского и речного транспорта, салоны городских, междугородних автобусов, маршрутных такси и городского электротранспорта;

здания аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, перроны железнодорожных вокзалов и метрополитены;

помещения государственных органов и организаций, не использующих пропускной режим;

помещения государственных органов и организаций, не использующих пропускной режим; помещения, являющиеся рабочими местами, на объектах с пропускным режимом, используемых коллективами трудящихся для работы – в случаях совершения хулиганства;

подъезды домов.

Впрочем, этот список не исчерпывающий. Так, в пункте 28 тех же Правил к постоянным общественным местам – то есть таким, доступ в которые открыт в любое время – отнесены также улицы, переулки, скверы, бульвары, набережные, площади, вокзалы, дворы (за исключением дворов частных домов).

Но! В местах, которые не относятся к общественным, немедицинское употребление наркотиков уголовным правонарушением не является. И здесь уколоться, покурить «траву» или как-то по-другому «забалдеть» ищущие острых ощущений граждане сейчас могут совершенно безнаказанно. Повторимся, главное, чтобы место было не общественное – например, в своей квартире. Или во дворе частного дома.

И вот это положение вещей резко меняется. Фактически наказание за наркоманию усиливают. 10 января 2025 года глава государства подписал Закон РК № 155-VIII «О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях». Поправками в КОАП внесена новая статья 440-1:

«Немедицинское потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, а также сильнодействующих веществ, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф на физическое лицо в размере 40 МРП либо административный арест на срок 10 суток».

А в случае повтора в течение года – 80 МРП или 20 суток. То есть взыскание в первый раз – в два раза слабее, чем по уголовной статье, в случае повторения – аналогичное.

Но разница в том, что для административного взыскания не обязательно, чтобы правонарушение произошло в общественном месте. Штрафовать или арестовывать по статье 440-1 КОАП вправе и за немедицинское употребление в квартире, частном доме или его дворе – вообще, где угодно. Ведь про общественные места в диспозиции административной статьи – ни слова. То есть употребление наркотиков в общественном месте – и есть признак правонарушения уже не административного, а уголовного.

Это значимое нововведение. То есть почувствовали соседи характерный сладкий дымок, струящийся из некоего балкона или окна – есть реальное основание приструнить граждан, а не поймут – пожаловаться в полицию. Поэтому мы и говорим об усилении ответственности, хотя сами цифры штрафов и арестов не меняются, а на первый раз – даже уменьшаются вполовину.

Закон с поправками в КОАП касается многих аспектов и вступает в силу постепенно. Какие-то нормы введены в действие уже с 1 января 2025 года, другие вступят в силу лишь с января 2027 года. Что же касается статьи 440-1 КОАП, она будет введена в действие вместе с основным массивом изменений с 13 марта 2025 года

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