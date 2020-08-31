USD 412.24
EUR 470.98
RUB 5.81
  1. Home
  2. Новости
  3. Власть
  4. Во сколько Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием?

Во сколько Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием?

Vinkmag ad

Послание Президента Касым-Жомарта Токаева покажут в прямом эфире. Об этом сообщил пресс-секретарь Берик Уали.

«Завтра, 1 сентября, в 11:00 часов, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Прямую трансляцию Послания будут вести все казахстанские телеканалы и основные радиостанции», — написал Уали в своем Facebook.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в ОдноклассникиФейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.

COVID-2019 в Казахстане

105795 - зарегистрированно

96297 - выздоровевших

1523 - летальных случаев

3408 - в Костанайской области

Tags:



Предыдущая новость

Прогноз погоды 1 сентября в Костанае и области