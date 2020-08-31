Во сколько Касым-Жомарт Токаев выступит с посланием?

Послание Президента Касым-Жомарта Токаева покажут в прямом эфире. Об этом сообщил пресс-секретарь Берик Уали.

«Завтра, 1 сентября, в 11:00 часов, Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана на совместном заседании Палат Парламента. Прямую трансляцию Послания будут вести все казахстанские телеканалы и основные радиостанции», — написал Уали в своем Facebook.

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