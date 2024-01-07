Во сколько лет казахстанцы будут уходить на пенсию в 2024 году

В 2024 году возраст выхода на пенсию не изменился ни для мужчин, ни для женщин. Для первых он по-прежнему составляет 63 года, а для вторых – 61. Когда ждать изменений, узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно Социальному кодексу РК, назначение пенсии за счет государственного бюджета и обязательных пенсионных взносов производится гражданам Казахстана с определенного возраста. С этого момента они становятся пенсионерами и могут пользоваться определенными льготами.

Например, за их участие в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) теперь будет платить государство, а работодатель, если пенсионер продолжает работать, больше не будет удерживать с его зарплаты обязательные взносы и платить за него отчисления.

Пенсионный возраст при этом отличается для разных категорий жителей страны.

В сколько можно стать пенсионером в 2024 году

С 1 июля 2001 году казахстанцы мужского пола уходят на пенсию в 63 года. Все эти годы для них пенсионный возраст оставался неизменным.

А пенсионный возраст женщин в 2024 году, как и в 2023, будет равен 61 году.

При этом, согласно закону, женщины, родившие (усыновившие, удочерившие) пять и более детей и воспитавшие их до восьмилетнего возраста, имеют право на пенсионные выплаты по возрасту (солидарную пенсию) по достижении 53 лет.

Когда ждать изменения пенсионного возраста

До 2018 года пенсионный возраст казахстанок составлял 58 лет. А потом его начали планомерно увеличивать, ежегодно прибавляя по полгода. Так в 2019 году они выходили на пенсию в 59 лет, в 2020 – в 59,5 года и так далее. А с 2023 года в Казахстане было решено ввести пятилетний мораторий на повышение женского пенсионного возраста.

Таким образом, до 2028 года казахстанки будут уходить на пенсию в 61 год.

А далее еще четыре года возраст выхода на заслуженный отдых женской половины страны будет также планомерно повышаться, пока в 2031 году не достигнет 63 лет. Таким образом, его увеличение в общей сложности займет 13 лет. При этом напомним, что казахстанцы могут оформить выплаты по договору пенсионного аннуитета намного раньше пенсионного возраста. Для этого им нужно накопить достаточную сумму в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

@Автор: Екатерина Сохарева

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