6 июня мусульмане Казахстана отметят Курбан айт. В этот день по всей стране пройдёт праздничный айт-намаз. Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало единое расписание по регионам, сообщает informburo.kz

В 6.00 айт-намаз начнётся:

В 6.30 намаз пройдёт:

В 7.00 намаз состоится:

Какой погоды ждать от лета. Синоптики рассказали, что каких-то аномалий пока не ожидается. Все три...

Национальный Банк Казахстана провел встречу с представителями банков, криптобирж и финтех-компаний, в ходе которой был...

Мы есть в YouTube и в Google News, в социальных сетях ВК, Одноклассники, Фейсбук, Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.