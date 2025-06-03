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6 июня мусульмане Казахстана отметят Курбан айт. В этот день по всей стране пройдёт праздничный айт-намаз. Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало единое расписание по регионам, сообщает informburo.kz
В 6.00 айт-намаз начнётся:
- в Астане;
- в Алматы;
- в Шымкенте;
- в Акмолинской области;
- в Алматинской области;
- в Жамбылской области;
- в Жетысуской области;
- в Карагандинской области;
- в Кызылординской области;
- в Северо-Казахстанской области;
- в Туркестанской области;
- в Улытауской области.
В 6.30 намаз пройдёт:
- в Актюбинской области;
- в Атырауской области;
- в Западно-Казахстанской области;
- в Костанайской области;
- в Мангистауской области;
- в Павлодарской области.
В 7.00 намаз состоится:
- Абайской области;
- Восточно-Казахстанской области.
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