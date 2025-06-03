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Во сколько начнётся айт-намаз. Расписание по всем регионам РК

— Сегодня, 14:09
Изображение для новости: Во сколько начнётся айт-намаз. Расписание по всем регионам РК

pixabay.com

6 июня мусульмане Казахстана отметят Курбан айт. В этот день по всей стране пройдёт праздничный айт-намаз. Духовное управление мусульман Казахстана опубликовало единое расписание по регионам, сообщает informburo.kz

В 6.00 айт-намаз начнётся:

  • в Астане;
  • в Алматы;
  • в Шымкенте;
  • в Акмолинской области;
  • в Алматинской области;
  • в Жамбылской области;
  • в Жетысуской области;
  • в Карагандинской области;
  • в Кызылординской области;
  • в Северо-Казахстанской области;
  • в Туркестанской области;
  • в Улытауской области.

В 6.30 намаз пройдёт:

  • в Актюбинской области;
  • в Атырауской области;
  • в Западно-Казахстанской области;
  • в Костанайской области;
  • в Мангистауской области;
  • в Павлодарской области.

В 7.00 намаз состоится:

  • Абайской области;
  • Восточно-Казахстанской области.

 



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