Во сколько нельзя шуметь в Казахстане и что делать с нарушителями

Если ваши соседи шумят, то рекомендуется попробовать сначала с ними договориться в устной форме, попросить их, к примеру, отложить ремонт до завтра. Если же переговоры не привели к успеху, то можно обратиться в полицию по телефону 102.

В какие часы запрещено нарушать тишину и какой штраф за это предусматривается по закону? Ответ на этот вопрос — в материале Tengri Lifestyle.

В Комитете административной полиции МВД нам напомнили о статье 437 кодекса КоАП («Нарушение тишины»).

«За нарушение тишины — проведение в жилище и вне его работ, сопровождаемых шумом, не связанных с неотложной необходимостью, которые препятствуют нормальному отдыху и спокойствию людей, а также нарушение тишины развлекательными заведениями, расположенными в жилых зданиях и на территориях жилой застройки, с 22:00 до 09:00 в будние, с 23:00 до 10:00 в выходные и праздничные дни предусмотрен штраф«, — уточнили в КАП МВД.

Сумма штрафа

Согласно статье 437 Кодекса РК об административных правонарушениях в случае нарушении тишины предусмотрен штраф:

для физических лиц в размере 5 МРП — около 15 тысяч тенге ;

; для субъектов малого предпринимательства 20 МРП — около 61 тысячи тенге;

для субъектов среднего предпринимательства 30 МРП — около 92 тысяч тенге;

для субъектов крупного предпринимательства 100 МРП — около 306 тысяч тенге.

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