Во сколько раз выросли средние зарплаты в Казахстане за последние годы

Согласно официальным статданным, за последние несколько лет средний уровень заработных плат в Казахстане довольно заметно вырос. Насколько выросли зарплаты и в каких регионах страны средний заработок наиболее высокий, в материале Zakon.kz.

По данным Бюро нацстатистики РК, среднемесячная номинальная заработная плата в первом квартале 2024 года составила 382 279 тенге. При этом рост к тому же кварталу прошлого года составил 12,3%. Однако если сравнить динамику по первому кварталу года за несколько лет, то можно заметить, что увеличение было более существенным.

Так, если в первом квартале (январь-март) 2019 года средняя зарплата по республике составляла 168 489 тенге, то за тот же период в пандемийном 2020 году она выросла до 200 332 (+18,9%). К марту 2021 года сумма продолжила расти до 230 829 тенге (еще +15%), в 2022 +23,6%, к 2023 +19,3% за год. Таким образом, с первого квартала 2019 года к соответствующему периоду 2024 года средняя зарплата в Казахстане выросла на 126,8%, или в 2,2 раза (изменение на 213 790 тенге).

Отметим, что в предыдущие пять лет рост не был столь активным. Если за январь-март 2014 года средняя зарплата по стране составила 108 784 тенге, то к первому кварталу 2018 года она выросла только до 152 442 тенге, или на 40,1%. К слову, зарплата с 2014 года по 2024 год (по итогам кварталов) выросла в 3,5 раза.

Регионами с самыми высокими зарплатами на протяжении всего рассматриваемого периода (с 2014 по 2024 год) остаются Атырауская и Мангистауская области, города Алматы и Астана.

Так, в Атырауской области средняя зарплата с 2014 года выросла в три раза: с 200 577 тенге до 604 052 тенге, чуть меньше в Мангистауской – со 192 726 тенге до 571 403 (в 2,9 раза). Больше всего зарплата выросла в Астане – со 153 109 тенге в первом квартале 2014 до 494 011 тенге в 2024 году (рост в 3,2 раза). В Алматы зарплаты увеличились ненамного меньше – в 3,1 раза, со 142 325 тенге до 454 172 тенге. К слову, с 2022 года в лидерах по зарплатам и Улытауская область. В первом квартале 2024 года средняя зарплата здесь составила 501 624 тенге.

Стоит добавить, что зачастую данные об уровне средних зарплат вызывают возмущения среди казахстанцев, которые имеют доходы ниже тех, что публикуются в статданных. В Бюро нацстатистики поясняют, что средняя номинальная зарплата определяется «путем деления суммы начисленного фонда заработной платы на фактическую численность работников и на число месяцев в отчетном периоде».

Ранее председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам РК Жандос Шаймарданов также пояснял, что при оценке средней зарплаты учитываются разные показатели. При этом включаются как небольшие, так и высокие зарплаты. Кроме того, следует учитывать, что некоторые отрасли «драйвят» заработные платы вверх. Например, горнодобывающий или нефтяной сектор.

Также нужно принимать во внимание, что кроме среднего значения, рассчитывается и медианная зарплата, которая более справедливо оценивает доходы.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.