Во власти мощного циклона. Прогноз погоды на 25-27 января

Осадки на большей части и похолодание на юге страны.

Большая часть Казахстана будет находится во власти южного циклона и атмосферных фронтов, с которыми ожидаются обильные осадки, в северных регионах в виде снега, в южных регионах в виде мокрого снега и дождя, усиление ветра с метелью, в горных районах юга ожидаются сильный снег, гололед, туман.

Лишь в западной половине республики будет по-прежнему господствовать западный антициклон, сохраняется ясная, морозная погода.

На большей части страны в температурном фоне значительных изменений не прогнозируется, в южных регионах температура воздуха ночью понизится до 8-13, в горных районах 18-23 мороза, днем до 2-7, в горных районах 10-15 мороза

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