Во время отпуска разгружал кислородные баллоны. Пожарного в Костанае наградили за помощь в период пандемии

Пожарного спасателя специализированной пожарной части № 1 города Костанай, старшего сержанта гражданской защиты Асета Сеилханова наградили за его поступок в период пандемии.

В июле Асет Сеилханов находился в очередном трудовом отпуске и случайно увидел в социальных сетях объявление, о том, что нужна помощь на добровольной основе по разгрузке и погрузке кислородных баллонов во время пандемии COVID-19. Недолго думая, он позвонил и сказал, что хочет подать руку помощи.

«Конечно же было тяжело, потому что вес полного баллона 90 кг, а пустой 80 кг. Но я не пожалел ни минуты, так, как считаю себя патриотом своей страны и в такие тяжелые времена, нужно всеми силами объединиться и бороться. И поверьте, только истинные патриоты своей Родины, пойдут разгружать баллоны и причем бесплатно. Было жарко, каждый день работать тоже нагрузка, тем более зная, что ты в отпуске. Людей было немного, кто принимал участие, но все же состав обновлялся. С нами работали мужчины разных профессий: актеры драмтеатра, частные предприниматели, студенты, пограничники, участники локальных воин, шоумены и ведущие. Работали все честно и хотели помочь всем сердцем»,- сказал Асет Сеилханов.

Проработав 24 дня без отдыха, Асет вышел на свою обычную работу пожарного и забыл про свой героический поступок. Спустя некоторое время ему позвонили с Управления здравоохранения Костанайской области. За его добрый и отважный поступок Асета Сеилханова наградили благодарственным письмом.

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