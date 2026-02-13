Загрязнение воздуха остаётся одной из наиболее острых экологических проблем в Казахстане. По данным РГП «Казгидромет», по итогам 2025 года в 11 городах страны зафиксирован устойчиво высокий уровень загрязнения. Наиболее проблемными остаются Алматы, Усть-Каменогорск, Караганда, Темиртау и Актобе.

Основной источник — транспорт и частный сектор

Несмотря на модернизацию крупных промышленных предприятий и внедрение наилучших доступных технологий, значительная часть выбросов приходится на автотранспорт и объекты частного сектора.

В Алматы около 60% загрязнений связано именно с транспортом, ещё более 12% — с частными домами и малыми котельными. Аналогичная ситуация наблюдается и в других крупных городах.

Ограничения движения и выезда на трассы в дни смога

Особое внимание уделяется периодам неблагоприятных метеоусловий (НМУ), когда в городах формируется смог. В такие дни акиматам поручено усиливать меры реагирования, включая сокращение движения транспорта и ограничение выезда на трассы по системе «чётный–нечётный день».

Также планируется внедрение экологического зонирования и ужесточение контроля за соблюдением требований к выбросам.

Новые правила охраны воздуха на 2026–2028 годы

С учётом международного опыта, в том числе практики Пекина, регионам поручено разработать на 2026–2028 годы обновлённые правила по охране атмосферного воздуха.

Документ должен предусматривать:

газификацию частного сектора с мерами поддержки;

запрет использования твёрдого топлива в малых котельных и заведениях общепита;

переход общественного транспорта и такси на электротягу и газ;

создание зелёных поясов вокруг промышленных зон.

Кроме того, акиматам поручено ускорить разработку стратегических документов по расчёту загрязнений и установлению целевых показателей качества воздуха.

В министерстве подчёркивают, что усиление регионального контроля и ограничение транспортной нагрузки в дни смога должны стать ключевыми шагами к улучшению экологической ситуации и качества жизни населения.