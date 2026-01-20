В Костанае зарегистрирован очередной факт интернет-мошенничества, в результате которого местная жительница лишилась крупной суммы денег. Об этом сообщил начальник Управление полиции города Костаная Булат Иманов.

По его словам, на прошлой неделе в полицию обратились жители города, которым позвонили неизвестные лица, представившиеся сотрудниками банка. Звонившие сообщили, что якобы во всех банках на имя потерпевшей оформляются кредиты.

Под предлогом предотвращения мошеннических действий женщине предложили самостоятельно обратиться в банк и оформить так называемый «зеркальный кредит». Следуя инструкциям злоумышленников, жительница оформила кредит и добровольно перевела 3 миллиона 200 тысяч тенге на указанный счёт.

После перевода денежных средств связь с «сотрудниками банка» прекратилась, и женщина поняла, что стала жертвой мошенников. В результате она потеряла всю перечисленную сумму.

В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативные мероприятия по установлению лиц, так называемых дропперов, на счета которых были перечислены деньги.

Полиция в очередной раз напоминает: настоящие сотрудники банков никогда не предлагают оформлять кредиты или переводить деньги по телефону. При подобных звонках необходимо немедленно прекратить разговор и самостоятельно обратиться в банк или полицию.

