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Во всех детсадах РК будет внедрена новая модель развития ребенка — МОН

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Он направлен на дальнейшее развитие системы образования. К примеру, до 2025 года в стране построят 1000 новых школ. В связи с ростом рождаемости и урбанизацией через 5 лет в школах республики необходимо будет дополнительно создать около одного миллиона ученических мест. Продумывают так же, как избавиться от очередей в детсады.

К 2025 году охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 6 лет достигнет 100%. По поручению главы государства во всех дошкольных организациях будет внедрена новая модель развития ребенка. Принцип обучения через игру.

«Дети могут развиваться по-разному, потому что, дети они разные, кто-то быстрее научится читать, кто-то медленнее. И ко всем походить с одними измерителями конечно было бы не совсем правильным поэтому, в этом плане и концептуально меняется подход к содержанию образовательных программ. Ну и конечно -это охват подушевое финансирование и другие вопросы»,- говорит министр образования и науки Асхат Аймагабетов.

Чтобы как можно больше детей могли ходить в детсады, сеть дошкольных организаций намерены развивать через размещение госзаказа у частников. Министр образования рассказал и том, что по прогнозам к 2025 году возрастёт и потребность в школьных местах. Поэтому в республике построят 1000 новых школ. Попутно встаёт ворос и в кадрах. Понадобится около 100 тысяч новых педагогов.

«Когда мы говорим о строительстве 1000 школ мы говорим, что это комплексный вопрос, который охватывает не просто само строительство, но и подготовку кадров и повышение квалификации, оснащение школ и вопросы типовых проектов. Вопросы какие школы мы будем строить и через какие механизмы. Все эти вопросы мы попытались осветить в национальном проекте»,- отмечает Аймагамбетов.

Асхат Аймагамбетов рассказал, что со следующего года по направлениям педагогики, IT- сферы, и технического образования будут выделять в два раза больше грантов.

«Планируется обеспечить 100% охват ТИПО выпускников 9 классов, также планируеися создать 20 центров компетенций и дальнейшее оснащение колледжей материально технической базой. По высшему и послевузовскому тоже стоят конкретные задачи и индикаторы. Если коротко то это 20 центров академического превосходства, создание 2 региональных университетов по опыту Назарбаев университет, а также намечено открытие 5 филиалов зарубежных вузов, кампусов. Мы в этом году начали эту работу»,- добавил министр.

Министр образования отметил, что новый нацпроект не оторван от предыдущих. Задачи, которые ранее не были достигнуты включены в новый план развития отрасли. Он состоит из 4 основных направлений, в них министерство постаралось охватить все уровни образования.

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