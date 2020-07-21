В Костанайской области зарегистрировано 57 случаев COVID-19

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В областном центре коронавирусная инфекция подтверждена у 24 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе.
В городе Лисаковск ПЦР анализ показал положительный результат на КВИ у 5 человек. В городе Рудный – 19 случаев, в городе Житикара -2.
В Аулиекольском районе зарегистрировано 6 случаев заболевания COVID-19, в Карасуском 1.
Пациенты обследованы в рамках эпиднадзора при госпитализации и по самообращению при появлении симптомов ОРВИ.
Выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение.
Противоэпидемические мероприятия продолжаются.
По состоянию на 20.07.2020 года в области выявлено 2017 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровело 1066.
COVID-2019 в Казахстане
- зарегистрированно
- выздоровевших
- летальных случаев
- в Костанайской области