В Костанайской области зарегистрировано 57 случаев COVID-19

В областном центре коронавирусная инфекция подтверждена у 24 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе.

В городе Лисаковск ПЦР анализ показал положительный результат на КВИ у 5 человек. В городе Рудный – 19 случаев, в городе Житикара -2.

В Аулиекольском районе зарегистрировано 6 случаев заболевания COVID-19, в Карасуском 1.

Пациенты обследованы в рамках эпиднадзора при госпитализации и по самообращению при появлении симптомов ОРВИ.

Выявляются лица, контактировавшие с больными, берутся под медицинское наблюдение.

Противоэпидемические мероприятия продолжаются.

По состоянию на 20.07.2020 года в области выявлено 2017 человек с инфекцией COVID-19. Выздоровело 1066.

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