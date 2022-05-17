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Вода бьёт фонтаном. Костанайцы сняли на видео последствия коммунальной аварии

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Наши пользователь прислали видео на котором видно, что в районе магазина «Раузет» на проспекте Абая вода бьёт фонтаном прямо из-под асфальта посреди проезжей части. Напор воды настолько сильный, что его высоты достигает нескольких метров. Мы обратились в костанайские коммунальные службы, чтобы выяснить, что это авария и о ее причинах.

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