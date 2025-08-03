Водоснабжение в Казахстане подорожало более чем на 9% с начала года. Об этом LS сообщили в комитете по регулированию естественных монополий (КРЕМ).

По информации ведомства, с 1 января по июнь этого года стоимость данной услуги по стране в среднем увеличилась на 9,17%, или на 15 тенге за куб. м. Для населения рост был равен 10,07%, или 10 тенге за куб. м.

В целом в июне, согласно данным Бюро нацстатистики, холодная вода стоила 173,24 тенге за куб. м.

Удорожание для физлиц произошло в девяти регионах. Больше всего цены выросли в Кызылординской области и Алматы – на 58,53% и 38,65% соответственно. В этих регионах ресурс предлагается по 79,34 тенге за куб. м (Кызылорда) и 171,34 тенге за куб. м (Алматы).

В КРЕМ объяснили рост в данных зонах утверждением новых тарифов на пятилетний период с 2025 по 2029 год. В рамках документа пересмотрены все статьи затрат и инвестпрограмм.

Также цены на услугу стали выше на 37,6% в Жамбылской области – до 162,66 тенге (Тараз), на 30,23% в Павлодарской области – до 182,2 тенге (Павлодар), на 26,86% в области Ұлытау – до 58,61 тенге (Жезказган), на 20% в Карагандинской области – до 277,37 тенге (Караганда), на 20% в Северо-Казахстанской области – до 185,07 тенге (Петропавловск), на 10% в области Жетісу – до 83,78 тенге (Талдыкорган).

В этих регионах причинами роста стали изменение стоимости стратегических товаров, реализация инвестпрограмм, получение в доверительное управление объектов, изменение зарплат и др.

Водоотведение увеличилось в цене в среднем на 8,31%, или на 11 тенге за куб. м. Для населения услуга стала дороже на 10,35%, или на 7 тенге за куб. м.

По данным БНС, средняя стоимость в июне соответствовала 109,15 тенге за куб. м.

Удорожание произошло в 11 регионах. Больше всего – в Кызылординской и Актюбинской областях, на 45,99% и 35% соответственно. В данных регионах услуга стоила 75,48 тенге (Кызылорда) и 133,99 тенге (Актобе).

Также наблюдался рост на 32,6% в Алматы – до 60,82 тенге, на 28,52% в Астане – до 114,62 тенге, на 23,62% в Павлодарской области – до 46,37 тенге (Павлодар), на 21,42% в области Ұлытау – до 24,19 тенге (Жезказган), на 20% в Северо-Казахстанской области – до 104,89 тенге (Петропавловск), на 11,51% в Костанайской области – до 110,25 тенге (Костанай), на 10,23% в Карагандинской области – до 234,8 тенге (Караганда), на 5,6% в Мангистауской области – до 95,95 тенге (Актау) и на 5% в области Жетісу – до 89,38 тенге (Талдыкорган).

В КРЕМ отметили, что изменение тарифов на услуги осуществляется индивидуально по каждому региону по мере поступления заявок субъектов естественных монополий и зависит от нескольких ключевых факторов. Это состояние энергетической и коммунальной инфраструктуры, удорожание материалов, повышение зарплат и др. При этом ценообразование происходит в рамках инфляционного коридора, который устанавливается ежегодно.

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