Вода идет: как в областях собираются встречать весенние паводки

В Костанае снежные полигоны периодически становятся причиной подтопления.

По данным ДЧС Костанайской области, в зонах возможного подтопления находится 90 населенных пунктов в 20 районах. По подсчетам спасателей, это 2049 домов, в которых проживает 8,1 тыс. человек. Правда, уточняют в ведомстве, в 50 селах из этого списка паводков не было последние лет 10-20, но их пока не исключили.

Наиболее сложную ситуацию этой весной прогнозируют в Аркалыке, Амангельдинском, Жангельдинском, Карасуском, Аулиекольском и Наурзумском районах. Сегодня предполагается, что большая вода может прийти в 37 населенных пунктов, где порядка 808 домов и свыше 3 тыс. жителей.

«Для предупреждения и ликвидации последствий паводков подготовлены запасы в объеме более 186 тонн ГСМ, 11 тыс. тонн инертных материалов, 49 тыс. штук мешкотары, заключено 104 договора-намерения на поставку продуктов питания пострадавшему населению в количестве 26,2 тонн. На период паводка определено 153 пункта сбора пострадавшего населения, которые смогут вместить более 12 тыс. человек», передает ДЧС Костанайской области.

Из населенных пунктов уже вывезли более 747 тыс. куб. метров снега, ведется очистка водопропускных сооружений. Однако в департаменте отметили, что еще осенью 2022 года прошло комиссионное обследование гидротехнических сооружений (ГТС), и, согласно актам комиссионных обследований, из 98 ГТС состояние 12 признали неудовлетворительным.

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