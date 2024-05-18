Вода перевернула дом. Садовое общество «Садовод» приходит в себя после паводка

Люди очищают свои дачные участки от большого количества мусора, принесенного водой. Выносят на просушку из домов мебель и пытаются хоть что-то спасти. Пришла в негодность и система коммуникаций. К примеру, сейчас электричество запустили лишь частично.

Татьяна Третьякова показала, где они сейчас ночуют с сыном. У них есть квартира, но свою дачу женщина облагораживала больше трех десятков лет и сейчас просто не может бросить ее. Тем более в таком виде.

«Это все подняла вода, вот в этой комнате были душевая была, вот поддон стоит, стиральная машинка, диван, вот там стоит моя кровать и компьютер, мы работаем проектировщиками+ вода вот поднялась и на домик», — говорит Татьяна Третьякова.

Женщина сейчас просто не представляет, как справится своими силами. Тем более, что выплаченной компенсации, по ее словам, не хватит на восстановление дома. Основной удар от большой воды в дачном обществе приняли на себя домики, которые находятся ближе к реке Тобол. Вот, например, в этом снесло крышу, стены. Здесь практически ничего не осталось и, как отмечает председатель дачного общества, еще не известно будет ли хозяин его восстанавливать.

В садовом обществе числится 674 участка, в 42 их них живут постоянно люди. Все участки с домами в «Садоводе» оказались по самые крыши в воде. Дмитрий Татаренко купил этот дом с участком несколько лет назад. Это его единственное его жилье. Сейчас мужчина в ожидании помощи.

«Единовременное только было. Больше нам ничего не сообщали, не говорили, никуда не вызывали. Оценочная комиссия была у вас что зафиксировали? (-Корр.) Мебель, приборы. Ребята были, еще одна должна быть комиссия, но неизвестно когда, говорят вызовут, ну не знаю уже число какое», — говорит Дмитрий Татаренко.

Сейчас семья снимает квартиру, но для них это не выход из ситуации, говорит Дмитрий. Слишком дорого выходит. Сейчас он намерен разбирать фасад, чтобы просушить стены. Ведь вода его дом затопила полностью. У владелицы этого дачного участка Екатерины Прокопьевой своя история.

«Два года назад он у меня сгорел и мы его строили. Квартира в городе она записана на меня. Там сын живет с семьей и вот нам пришлось опять все по крохам собирать, строили строили построили на Новый год все купили в кредит, и мы на два года взяли всю рассрочку, теперь эта мебель и ламинат наш, вон там наша кухня за полтора миллиона валяется», — говорит Екатерина Прокопьева.

Садовое общество сейчас продолжают очищать от мусора. Как говорит его председатель, им очень помогли курсанты и частная компания, которая занимается его вывозом. Все три трансформаторных будки были залиты водой, одну удалось запустить вчера, но больше 80 процентов территории — все еще без электричества. И когда их починят, пока не известно. Ведь вода свалила и 50 опор, которые тоже нужно восстановить. Большая проблема и моторы. Их отдали на ремонт, и люди буквально молятся, чтобы их смогли восстановить. Если покупать новые, нужны деньги, больше 3 млн тенге.

«Не знаю что будет, но мы будем стараться подать воду вы видели что люди не опускают руки как бы тяжело не было стараются делают на участке приводят в порядок, а мы должны обеспечить электроэнергией, водой», — говорит председатель ПК «Садовое общество «Садовод» Олег Мощенко.

Сергей Крыжановский пока даже не начинал сушить свой дачный домик. Первым делом они с женой хотя успеть засадить землю всем, чем планировали. Мужчина говорит, что вода снесла почти весь плодородный слой и сейчас он завозит перегной, чтобы земля снова ожила. Работы так много, что времени на разговоры у него нет.

«А может бросите не будете сажать? (-Корр.) Да ну всю зиму мечтаешь вот над бы на дачу. Я всю зиму ходил сюда может у кого и есть такие пожелания вот у меня соседи там одну крышу снесло, зато две новые у принесло. Они повернулись и ушли», — леоится Сергей Крыжановский.

Практически по всему дачному обществу кипит работа, но есть и пока пустые участки, куда еще не вернулись хозяева. Как говорит председатель, часть из них еще думает, браться ли за работу в этом году. Поэтому им просто жизненно необходимо запустить в работу полив и электричество.

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