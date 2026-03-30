«Вода поменяла русло»: аким Костанайского района объяснил ситуацию с паводком

— Сегодня, 11:19
Изображение для новости: «Вода поменяла русло»: аким Костанайского района объяснил ситуацию с паводком

Кадр из видео

В Костанайском районе продолжаются противопаводковые мероприятия. Как сообщил аким района Олжас Нургалиев, все действия направлены на защиту жилых домов и имущества населения, а также на обеспечение беспрепятственного прохождения талых вод.

По его словам, для предотвращения подтоплений были вскрыты сельские улицы, а силами ДЧС организована переброска воды. Это позволило направить поток и снизить нагрузку на потенциально опасные участки.

«На данный момент угрозы жилым домам и имуществу населения нет», — подчеркнул аким района.

Также по поручению акима области был проведён подворовой обход. Специалисты проверили ситуацию на местах и оценили возможные риски.

Жители отмечают, что ранее подобных проблем не возникало и связывают ситуацию с застройкой нового микрорайона. Однако, по словам Олжаса Нургалиева, причина в изменении русла воды.

«Вода сама поменяла русло и сейчас идёт вдоль областной дороги», — пояснил он.

При этом власти отмечают, что развитие ситуации ожидалось заранее, и все необходимые меры были спланированы.

На сегодняшний день обстановка остаётся стабильной и находится на контроле.



