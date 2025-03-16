Информация о переливе воды на участке республиканской автодороги KZ 10-05 «Подъезд к с. Мариновка». Об этом сообщает пресс-служба АО «Казавтожол».
16 марта в 11:00 часов, в связи с резким потеплением и интенсивным таянием снега, в Костанайской области произошел перелив воды через автомобильную дорогу республиканского значения KZ 10-05 «Подъезд к с. Мариновка» км 9.
Протяженность участка перелива составляет около 40 метров, глубина воды до 10 сантиметров.
Данный участок расположен в нейтральной зоне между Республикой Казахстан и Российской Федерацией на реке Желкуар.
Из-за отсутствия мостового перехода на этом участке перелив происходит ежегодно. На месте перелива организовано круглосуточное дежурство, установлены сигнальные столбики. Для обеспечения безопасности задействованы две единицы спецтехники и три специалиста. Ограничений движения по автодороге на текущий момент нет. В связи с расположением данного участка в нейтральной зоне ведутся переговоры с Российской Федерацией о совместном строительстве мостового перехода.
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