Вода со льдом переломала технику. Овощеводы пострадали от паводка в Костанайском районе

От паводка в Костанайском районе пострадал полевой стан овощеводческого хозяйства. Затопленным оказались ангары с оборудованием, техника, все помещения.

Вода со льдом серьезно повредила и поливальную машину, часть агрегата и вовсе пропала. Сейчас агробизнесмен ждет оценочную комиссию и задумывается, стоит ли начинать посевную.

Овощевод из Костанайского района Александр Брехачев сейчас в большой растерянности. Его полевой стан, где находилась почти вся техника, оборудование, все помещения, в том числе столовая и теплицы, все было залито водой. Вода буквально за считанные часы поднялась до двух метров. Вывезти люди смогли только тракторы. Документы на возмещение ущерба в рамках ЧС овощевод уже сдал, но оценочной комиссии у него пока не было.

Вода со льдом переломала и дорогостоящую поливальную машину. И эта самая серьезная беда, говорит Александр Брехачев. Овощевод настолько огорчен ситуацией, что просто не знает , как они будут справляться без нее летом, даже если успеют посадить этой весной овощи.

«Я просто не знаю! Без полива у нас овощи не вырастут, в любом случае надо, чтобы был полив. Как сделать это? Практически купить быстро не получится, да и быстро не привезут. Вся поливочная техника у нас, либо американская, либо итальянская, импортная у нас практически ничего такого не производят, чем можно поливать. Это сто процентов половина площади только посадим», — поделился директор крестьянского хозяйства Александр Брехачев.

Работники хозяйства сейчас вплотную заняты тем, чтобы проверить технику на ее работоспособность. Владимир Кузнецов взялся за моторы. Он очень надеется, что их можно будет запустить после просушки и смены ряда деталей.

Вода шла с такой силой, что часть контейнеров, которые находились на стане, унесло по реке в близлежащие села. Сейчас часть из них работники хозяйства вылавливают и буксируют обратно. Повреждена здесь и линия электропередач, часть опор просто смыло. С полей тоже вода снесла весь плодородный слой и сейчас здесь стоят озера. Когда они высохнут, говорит овощевод, неизвестно, от этого и будет напрямую завесить судьба посевной кампании этого крестьянского хозяйства.

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