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Вода в родниках Костаная непригодна для употребления. В департаменте экологии озвучили результаты своего мониторинга, сделанного неделю назад.
Специалисты проверили качество воды, сделав контрольные заборы, в реке Тобол вблизи Амангельдинского водохранилища, гагаринской плотины, корейского моста и из родников в районе улицы Гашека и Набережной в центре.
Превышений вредных нормативов в пробах воды, взятых из реки, не обнаружено. А вот в пробах родниковой напротив — отклонения по качеству выявлены, хоть и незначительные. Превышение показателей наблюдается по содержанию нитратов и общей жесткости.
При этом экологи подчеркивают, что если хотя бы один показатель отклонен от нормы, вода уже считается непригодной для питья.