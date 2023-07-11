Вода в родниках Костаная непригодна для употребления. В департаменте экологии озвучили результаты своего мониторинга, сделанного неделю назад.

Специалисты проверили качество воды, сделав контрольные заборы, в реке Тобол вблизи Амангельдинского водохранилища, гагаринской плотины, корейского моста и из родников в районе улицы Гашека и Набережной в центре.

Превышений вредных нормативов в пробах воды, взятых из реки, не обнаружено. А вот в пробах родниковой напротив — отклонения по качеству выявлены, хоть и незначительные. Превышение показателей наблюдается по содержанию нитратов и общей жесткости.

При этом экологи подчеркивают, что если хотя бы один показатель отклонен от нормы, вода уже считается непригодной для питья.

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