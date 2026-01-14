В Костанае продолжаются восстановительные работы на водоводе по улице Баймагамбетова. В настоящее время сварочные работы полностью завершены.

Специалисты проводят финальные технические процедуры перед запуском системы.

Заполнение водовода и возобновление подачи воды планируются в первой половине дня 14 января, ориентировочно до обеда. О точном времени подачи воды будет сообщено дополнительно после запуска системы.

Напомним, накануне произошел порыв на водопроводных сетях.

