Вода возвращается. Экспертиза выявила причину затопления дворов в районе Костанай-2

Вода во дворах жителей района Костанай-2 довольно непривычная для осени. Вот уже на протяжении пяти дней их дворы затапливает. Не смотря на то, что коммунальные службы откачивают воду, она снова возвращается. Это явление местные жители называю загадочным, ведь раньше осенью такое не случалось.

Олег Цыбусов живет в этом районе уже восемь лет. Еще пару дней назад двор был затоплен, избавиться от воды полностью не получается до сих пор, не смотря на то, что ее откачивали уже несколько раз. По словам мужчины, такое происходит обычно весной. Осенний паводок для него — открытие.

«Вода стоит, также как у всех стоит. Мы откачиваем и в бес толку. Она все равно поднимается, грунтовые воды близко у нас. Пока отводного арыка не будет, все так и будет. Здесь точно грунтовые воды, здесь в этом году дождя было очень много, влаги много из-за этого она поднимается. Ей деваться некуда, она поднимается. Был бы отводной арык, она бы уходила», — говорит житель дома по улице Спартака Олег Цыбусов.

Двор в воде и у Армана Токмагамбетова, мужчина в этом доме живет всего два года. Но, с таким еще не сталкивался. Мужчина рассказывает, что у него только за вчерашний день откачали 10 кубов воды, на утро ее стало еще больше.

«Ну тонем, что происходит. Помогают, выкачивают, такого не было. Такого не было, в этом году что-то с бешенной силой из под земли откуда-то. Ну, решают что-то. Я предполагаю, что может порыв где-то какой-то. Так даже понятия не имею», — говорит житель дома по улице Спартака Арман Токмагамбетов.

Мнения жителей района разделились. Одни считают, что это грунтовые воды, другие, что всему виной водоразборная колонка, которую установили в этом году. Обильно вода во дворы начала поступать в понедельник.

«Знаете, она идет только вот. Где колонку здесь поставили Костанай-су. Я сразу сказала, что причина где-то в этом. Если бы были грунтовы воды, то топило весь старый поселок. Эта территория вся называется старый поселок», — говорит старшая по району «Костанай-2», «Юбилейный», «Алтын-Арман», «Северо-Запад» Бибигуль Ибраева.

На момент нашего приезда, на месте были и сотрудники предприятия Костанай-су, и УЧС, и городского акимата. До сих пор еще неизвестно, грунтовая это вода, или произошла где-то авария. Чтобы это понять, Костанай-су взяли пробы воды, анализ и должен показать суть проблемы.

«Работает 8 единиц техники. Также готовы у нас мотопомпы, вся техника у нас готова. Также круглосуточное дежурство. Подтопление самих домов не имеется, во дворах вода. Сегодня будет готова экспертиза грунтовая вода или какая-то авария Костанай-су. Вечером мы будем точно знать откуда вода поступает», — сообщил руководитель отдела ЧС акимата Костаная Ерлан Кинебаев.

Ближе к вечеру результаты анализа были готовы, как выяснилось, вода во дворах — это грунтовые воды.

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