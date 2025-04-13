В связи с обильными осадками в виде дождя, прошедшими на территории Костанайской области, в районе Костанай-2 было принято решение о развертывании оперативного штаба, сообщает пресс-служба ДЧС области.

Скопление дождевой воды привело к подтоплению улиц и дворовых территорий, что создало неудобства для местных жителей и водителей. Для быстрой ликвидации последствий и оказания помощи населению к месту направлены силы и средства службы гражданской защиты.

Спасатели МЧС ведут работы по откачке воды с подтопленных участков, используя мотопомпы. Дежурные группы работают в круглосуточном режиме. Ситуация находится под контролем.

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