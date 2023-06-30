Водитель автобуса осуждён за смертельный наезд на ребёнка в Костанае

В суде №2 города Костаная рассмотрено уголовное дело в отношении А. за нарушение лицом ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Судом установлено, что 24 октября в Костанае водитель маршрутного автобуса А., следуя по проспекту Абая со стороны КЖБИ в направлении КСК, выехав на регулируемый перекресток проспектов Абая и Аль-Фараби на запрещающий желтый сигнал светофора, допустил наезд на девочку 2010 года рождения. Потерпевшая К. от полученных телесных повреждений скончалась в машине «Скорой помощи».

В судебных прениях прокурор просил назначить наказание подсудимому А. в виде лишения свободы сроком 2 года 6 месяцев с лишением права управления транспортными средствами на 5 лет.

Потерпевший – отец погибшей К. просил суд назначить подсудимому максимально строгий вид и размер наказания, заявил гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в размере 10 миллионов тенге.

Подсудимый вину и гражданский иск не признал.

При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельства, смягчающего уголовную ответственность и наказание подсудимого А. наличие малолетних детей.

Обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность и наказание, судом не установлено.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением его права управления транспортными средствами сроком на 5 лет.

Судом гражданский иск удовлетворен частично, взыскана компенсация морального вреда в размере 5 миллионов тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

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