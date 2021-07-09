Водитель автобуса, сбивший насмерть пешехода, осуждён в Костанае

Приговором суда №2 города Костаная за нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД, повлекших по неосторожности смерть человека осужден В.
Судом установлено, что 28 декабря 2020 года подсудимый, совершил наезд на пешехода, переходившую дорогу в неустановленном месте. В результате совершенного ДТП потерпевшая 1940 года рождения, от полученных тяжких телесных повреждений скончалась на месте.
Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.
При назначении наказания суд учел в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность, положительные характеристики по месту жительства и работы, отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств по делу не установлено.
«В суде потерпевший С. просил назначить наказание подсудимому, не связанное с лишением свободы. Статья 345 часть 3 УК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет», — говорится в сообщении пресс-службы областного суда.
С учетом тяжести наступивших последствий в виде смерти потерпевшей и личности подсудимого суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы минимальной безопасности, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.
Осужденный В. взят под стражу в зале суда.
Также приговором суда взыскан в пользу потерпевшего моральный вред в сумме 500 000 тенге.
Приговор в законную силу не вступил.
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