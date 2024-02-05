Водитель и пассажир погибли в аварии в Костанайской области

Отвечая на запрос журналистов, в ДП Костанайской области сообщили, что 26 января около 12.40 на 140-м километре автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» произошла авария.

56-летний водитель, управляя автомобилем марки Toyota RAV-4 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автотранспортом.

В результате ДТП, водитель и пассажир Toyota от полученных травм скончались на месте происшествия.

По данному факту полицией начато досудебное расследование по ч. 4 ст.345 УК РК «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности гибель двух и более людей».

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