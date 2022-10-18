Водитель наказан. В службе iKomek ответили на жалобу пассажира

В инстаграм аккаунте alau.tv было опубликовано сообщение.

«На Ваше обращение под №SD296369 Наша бабушка сегодня ездила в горбольницу на встречу ко Дню пожилых. Туда доехала бесплатно. Обратно (это было начало пятого) на остановке «Радуга» она и ещё семь пенсионеров сели на автобус #27. Водитель сказал платить за проезд. Хотя @zkh_qostanai оповещал, что проезд 30 сентября и 1 октября для пенсионеров бесплатный. Водитель сказал, что только 1 октября можно ездить бесплатно, а сегодня платите. Как так, почему?»,-пишет подписчица.

«Согласно ответу ГУ Отдел ЖКХ Костаная, ситуационный центр iKomek сообщает следующее: По данной жалобе руководством автопредприятия проведено разбирательство. Водителю данного маршрута вынесено дисциплинарное взыскание. Также дополнительно сообщаем, что с водителем проведена разъяснительная работа. Приносим свои извинения.

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